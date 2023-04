Een kapotte werkbroek vervangen is beter voor de omzet, toch kiest dit Rijssense kledingbedrijf voor reparatie

UPDATE Deventer is traditie rijker; Brink opnieuw vol (en oranje) aan vooravond Koningsdag

Jongeren uit Deventer die naar Arnhem trekken of verder het land in om Koningsnacht te vieren, dat lijkt steeds minder nodig. Koningsfestival Deventer op de Brink, voor de tweede achtereenvolgende keer op het plein trekt deze woensdagavond veel mensen. Meer dan tienduizend, maakt de organisatie donderdag de balans op. ‘Hier kunnen we mee door.’