Excelsior’31 mocht bijna niet voetballen op barslecht kunstgrasveld, maar op de valreep gloort er hoop

Schooltje van Okkenbroek op de tocht? ‘We moeten gewoon meer huizen bouwen’

Voor Okkenbroek is sluiting van WereldWijzer dichterbij dan ooit. Inwoners vrezen het ergste. Want wat is een dorp zonder basisschool? Ze doen er alles aan om het te voorkomen. En zeggen een oplossing te hebben. Maar dan moet de gemeente wel meewerken.