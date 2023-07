Fietser naar ziekenhuis na aanrijding met auto in Rijssen

Weg lijkt ondanks verzet vrij voor woningbouw op dit speelveld: ‘Plan niet in de ijskast’

De bouw van woningen op het veldje aan de Ary Schefferstraat in Almelo gaat vrijwel zeker door. De Raad van State ziet in de bezwaren van buurtbewoners geen reden om het woningbouwplan op de voormalige schoollocatie tijdelijk in de ijskast te zetten.