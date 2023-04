Geen eigen muziek meer in de kantine: voetbalclub Excelsior ‘31 doet speakers in de ban

Maximaal 40 woningen in nieuwe Nijverdal­se wijk, maar omwonenden willen ‘dit onzalige plan om zeep helpen’

In het geplande woonwijkje aan de Rijssensestraat in Nijverdal worden maximaal 40 nieuwe huizen gebouwd. Een mix van huur- en koopwoningen voor diverse leeftijds- en inkomensgroepen in een of twee bouwlagen. Een groen wijkje aan de rand van de bebouwde kom. Toch vallen de plannen lang niet bij iedereen in goede aarde. „Dit is te gek voor woorden.”