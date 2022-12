Gemeenten op zoek naar 2100 extra opvangplekken voor Oekraïners: geld is geen probleem, ruimte wel

Maatrege­len tegen loslopende honden langs IJssel: ‘Er iets van zeggen? Dan word je uitgeschol­den’

Een loslopende hond die een gans te pakken heeft en z’n tanden in het beestje zet. Na meldingen over jagende, loslopende viervoeters, die ook in de kolken duiken en nestelende vogels verstoren, neemt Deventer maatregelen. De gemeente sluit een deel van de uiterwaarden ten zuiden van de stad af. ,,Er iets van zeggen? Dan word je bedreigd of uitgescholden.”

17 december