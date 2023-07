Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Rijssen-Holten vandaag

Complete metamorfo­se voor restaurant Sirtaki: ‘We hebben Nijverdal geleerd wat Griekse gastvrij­heid is’

Vraag je een Nijverdaller of hij wel eens heeft gegeten bij Grieks restaurant Sirtaki, dan is het antwoord bijna altijd ‘ja’. De eetgelegenheid is na ruim twintig jaar nog mateloos populair en vaste gasten keren met grote regelmaat terug om er een vorkje te prikken. Het geheim van hun succes? „Alles draait bij ons om gastvrijheid. De mensen voelen zich hier thuis.”