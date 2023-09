Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Rijssen-Holten vandaag

Caroline Leget stopt noodgedwon­gen als fractie­voor­zit­ter van PvdA Deventer

Na 5,5 jaar stopt Caroline Leget noodgedwongen als fractievoorzitter en raadslid van de Partij van de Arbeid (PvdA) in Deventer. Ze stelt dat ze geen gezonde balans heeft in haar leven, en wil voldoende tijd en energie kunnen besteden aan andere zaken die aandacht vragen in haar leven.