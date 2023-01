Haal de fotoboeken maar van zolder: werkgroep in Rijssen zoekt historische foto’s voor beeldbank

Kunsthisto­ri­cus Frederike Upmeijer geeft lezing over hedendaag­se architec­tuur in Holten

Kunsthistoricus Frederike Upmeijer vertelt op maandag 23 januari in het Kulturhus in Holten over de hedendaagse architectuur. Ze licht onder meer het werk uit van Jean Nouvel, architect van het Louvre in Abu Dhabi.

11 januari