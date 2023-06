Haringparty in Rijssen haalt weer bedrag op met vijf nullen

Opeens een stokoude schuld moeten betalen, mag dat zomaar? ‘Mensen kijken vaak niet goed’

Opeens een deurwaarder aan de deur, met een brief met een dik vijftien jaar oude schuld van bijna 4000 euro. Melvin Mulder (36) uit Deventer overkwam het. En hij is lang niet de enige. Experts krijgen vaker klachten over dit soort praktijken. ,,Mensen kijken vaak niet goed en weten niet dat ze het niet hoeven te betalen.’’