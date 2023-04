Holtenaar Herman Klein Velderman stapt door vijandige sfeer uit politiek: ‘Ben er helemaal klaar mee’

Openlucht­spel Bathmen na jaren terug van weggeweest: ‘We spelen dit stuk alsof het 2020 is’

Een paar maanden geleden was het in het Traasterbos nog rustig. Nu staan er verschillende decorstukken en wordt elke week druk gerepeteerd door de spelers. In mei start namelijk het Openluchtspel ‘Tegenwind’ in Bathmen dat uitgesteld werd door corona. ,,Het stuk gaat letterlijk over tegenwind.’’