Holtense bakkenist Rietman koopt niets voor winst in kwalificatie GP Kramolin, wedstrijd afgelast

Basketbal: Uitsmij­ters drie periodes op schema voor finaleplek in promotiedi­vi­sie

De finaleplaats in de play-offs van de promotiedivisie lonkte voor Uitsmijters. In de laatste periode van het tweeluik in de halve finale tegen UBall ging het echter helemaal mis voor de Almelose formatie. UBall won met 82-61 en maakte daarmee de 62-56 nederlaag in Almelo meer dan goed.