Holtense leerlingen halen geld op voor bestolen ‘stroopwafelman’ met bakken van kniepertjes

IN ACTIEHOLTEN/HENGELO - Het nieuws van de gestolen stroopwafelkar van Willem Borkent (79) uit Hengelo kwam binnen bij de scholieren van de Waerdenborch in Holten. Niet alleen omdat het zielig is voor Borkent. Zelf ondervinden ze ook de gevolgen van de diefstal, nu er op vrijdag geen stroopwafels meer te krijgen zijn.

Dus stropen ze de mouwen op en gaan ze zelf aan de slag. Niet met het bakken van stroopwafels, want dat is de specialiteit van Borkent, maar met de traditionele nieuwjaarsrolletjes. De afdeling Zorg en Welzijn van de Holtense school is deze woensdagochtend te vinden als je op de geur van kniepertjes afgaat. „Het is een ‘gezellige’ geur, we halen hier echt de feestdagensfeer mee in huis”, meent vakdocent Marieke Achterhoek.

In het praktijklokaal staan vijf ijzers non-stop te bakken. „Het waren er eigenlijk zes, maar eentje is er helaas al gesneuveld. Daar zullen wel te veel kniepertjes mee zijn gemaakt”, vertelt ze lachend. Ondanks een ijzer minder, gaan ze onverminderd door. „De teller staat inmiddels al op 1500 kniepertjes.”

Goede doel

Het bakken van de kniepertjes komt niet uit de lucht vallen. „Vorig jaar hebben we het ook al gedaan, maar toen was het nog kleinschalig. Dit jaar hebben we het groter aangepakt en ook voor het goede doel. Al onze leerlingen kennen Borkent wel. Hij komt hier geregeld op school en de leerlingen bezoeken hem ook vaak op de markt.”

Er wordt dan ook hard gewerkt om een mooie opbrengst op te halen. Fleur Kleverwal uit de derde klas van Zorg en Welzijn heeft ook al heel wat rolletjes in haar handen gehad. „Ik ken ze wel, maar had ze nog nooit zelf gebakken. Het is leuk om te doen, natuurlijk ook omdat je het voor het goede doel doet.”

In de rij

De rolletjes worden veelvuldig afgenomen, zowel bij de leerlingen van de school als het personeel. Achterhoek: „Alle docenten konden al intekenen op een lijst in de docentenkamer, die worden nu allemaal verpakt en kunnen zij ophalen bij het kraampje bij de kantine.” Bij dat kraampje worden ook de rolletjes verkocht voor de leerlingen.

Een luide zoemer gaat en de onderbouw-pauze is begonnen. Binnen enkele minuten staat er een rij van wel 10 meter voor het kraampje. De rolletjes rollen over de toonbank. Marianne Vruggink, die er als docent bij betrokken is, kijkt tevreden. „Dit is natuurlijk fantastisch om te zien, dat het aanslaat en we op deze manier geld binnenhalen voor Borkent. We moeten zelfs zo alweer naar de supermarkt omdat de bloem al op is.”

Volledig scherm De kniepertjes vinden gretig aftrek bij de leerlingen van de Waerdenborch in Holten. © VINCENT JANNINK