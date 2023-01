Holtense ouderen moeten huur voortaan overmaken op rekeningnummer van nieuwe huurbaas Viverion

1926-2023 Haarle verliest onvergete­lij­ke ‘Meester’ Weijkamp (96): ‘Een markante inwoner is heengegaan’

HAARLE - August Weijkamp, in Haarle beter bekend als ‘meester’ Weijkamp, is zondag op 96-jarige leeftijd in Ulft, in de Achterhoek, overleden. Daarmee is een markante Haarlenaar heengegaan. Een man met een duidelijke eigen mening, die zich tientallen jaren onvermoeibaar bleef inzetten voor met name de jeugd in het dorp.

15:04