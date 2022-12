In Schalkhaar komen ze ‘allen tezamen’ bij kerstmarkt op plein Nicolaaskerk

Oud-Wierdenaar Tom Koehorst gaat tot het gaatje voor KiKa

WIERDEN - Tom Koehorst (33) ging naar school in Almelo, groeide op in Wierden en is duursporter. Volgend jaar gaat hij in Maastricht voor KiKa de Ironman doen. Om geld in te zamelen tegen kinderkanker.

13:59