Kamervragen over azc op vakantiepark in Holten: ‘Kunnen we er nog vanaf?’

met video Man vernielt in blinde woede vitrine in Almelose tankshop, maar spreekt van ‘ongelukje’

Bizarre taferelen zondagmorgen in tankstation Twentepoort in Almelo. Twee mannen openen een koelvitrine, lijken een flesje drank uit te zoeken, maar een van hen sloopt plotseling in blinde woede de deur. De glazen kast gaat volledig aan diggelen. Hij bekijkt de ravage, blijft doodleuk met zijn vrienden in de shop zitten en wordt aangehouden door de gealarmeerde politie.