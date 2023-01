Kerst in Rijssen is pas echt voorbij als koor TODA je boom heeft opgehaald: ‘Score is groter dan ooit’

RIJSSEN - Bij gospelkoor TODA in Rijssen kunnen ze in elk geval twee dingen heel erg goed. De leden zingen als de beste en halen als geen ander kerstbomen op. Zaterdag stuurde TODA voor het 23e jaar op rij negen teams Rijssen in om de afgedankte siertorens op te pikken. „Een nieuw record”, juicht TODA-zanger Arjen van den Berg.

Meer dan 700 bomen verzamelden Arjen en zijn teams deze keer. Een geweldig aantal dat alle andere andere 22 edities tot nu toe doet verbleken. „We hebben de stijgende lijn eigenlijk altijd wel te pakken sinds we begonnen met deze actie”, zegt het koorlid. „Slechts één keer was er een dipje, maar dat waren er maar tien minder dan het jaar ervoor. Sindsdien is dat niet weer gebeurd. De vorige keer zaten we op 648.”

Volledig scherm De bomen worden massaal ingezameld en gebracht naar Welkoop. Ondertussen halen Dijkerhoekers de bomen op voor het stapelwerk voor het paasvuur. © Bert Kamp

Maar wat heeft het koor daaraan? Nou, dat is slim bekeken door TODA. Wie zijn boom wil laten ophalen, betaalt daar namelijk 2 euro voor. En die euro’s gaan rechtstreeks de spaarkas van het gospelkoor in. „Een andere club bakt oliebollen en wij zamelen kerstbomen in. Dat is ons ding om een mooie opbrengst binnen te halen. Met dat geld kunnen we nieuwe muziek en een nieuw geluidssysteem aanschaffen.”

Voor Rijssenaren is de actie lekker makkelijk. Ze hoeven niet weken na de kerstdagen met boom, tegenzin en een berg gevallen naalden naar het afvalbrengpunt te rijden. „Dat voorkomt daar ook weer files, moet je maar denken”, geeft Arjen aan.

Paasboake

De bomen gaan overigens al sinds jaar en dag naar de boakebouwers in Dijkerhoek. Dit keer was dat niet anders. Ondanks dat er een risico bestaat dat de paasvuren dit jaar beperkt worden of misschien zelfs helemaal niet doorgaan. „Wat ik heb begrepen is dat ze er wel vol voor willen gaan en gewoon gaan bouwen”, zegt het TODA-lid. „Ze waren in elk geval heel erg blij met onze vangst.”

Volledig scherm De ene boom is nog groter dan de andere. © Bert Kamp