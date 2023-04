Kwijtgeraakte brieven en onbeantwoorde e-mails: dat moet anders in de gemeente Rijssen-Holten

En weer een wijkplat­form naar de galemiezen. Maar ook een auto in de Amsterdam­se grachten en geknal in het park. De Nieuwsupda­te Almelo is er weer.

En wéér is er een wijkplatform naar de galemiezen. Dit keer legt een betrokken groepje in de Aalderinkshoek het bijltje er bij neer. Dik een jaar geleden trokken bewoners in de Schelfhorst de stekker er ook al uit. Het wil maar niet boteren tussen inwoners en hun bestuur. Burgers die meepraten, daar houden ze in Almelo niet zo van. Lastig. Dit en meer in de nieuwsupdate van deze week.