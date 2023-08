Kyrian uit Rijssen maakt enorme branden in Hawaï van dichtbij mee: ‘Mijn zwager moest de zee in vluchten’

Almelose (74) en haar buurvrouw redden jonge vrouw van verdrin­kings­dood

Het is woensdag rond elf uur in de avond als een Almelose (74) en haar buurvrouw vlakbij hun appartement ‘iets’ in het water horen plonzen. Vast een eend die even kopje onder is gegaan, denkt de 74-jarige eerst nog. Maar als haar buurvrouw gaat kijken, ontdekt ze dat het veel ernstiger is.