Marlinda Timmerman (41) verkoos ambtenarenbestaan in Rijssen-Holten boven topbaan in Dubai

VAN HIER Wirwar in het kleine Markvelde. ‘Hier zijn we in Hof van Twente’. En één reuzenstap verder: ‘Hier in Berkelland’

Markvelde, een buurtschap van Diepenheim. Ze had al geen kern en toen ging ook de basisschool dicht. Hoe bij de voormalige school de provincies Gelderland en Overijssel in elkaar passen is een kolderieke puzzel die slecht is gelegd.

18 december