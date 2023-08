Mooie opsteker voor Molukse stichting Teripang: er komt een monument voor de KNIL-militairen in Rijssen

Oud-havenmees­ter Max en zijn vrouw Nathalie varen nieuwe koers: ‘Deventer is verrekte mooi vanaf het water’

Waarom heeft het water toch zo’n aantrekkingskracht? Bootjes huren, watersporten of een cruise. Het is razend populair. Voormalig jachthavenmeester Max Hendriks (56) en zijn vrouw Nathalie (47) weten er alles van. Ze toeren sinds kort met hun eigen rondvaartboot over de IJssel bij Deventer. ,,Volgende week stapt in Wijhe een vrouw op die de as van haar man gaat uitstrooien.’’