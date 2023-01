Na 125 (!) jaar stopt bakker Render uit Rijssen: ‘Voor het eerst moeten we zelf ergens een brood gaan kopen’

Landelijke motorsport­prijs voor Hellendoor­ner Jan Olthof (65): ‘Een joekel van een beker, niet normaal’

HELLENDOORN/NIJVERDAL - Nietsvermoedend, maar wel gekleed in smoking, zat Jan Olthof (65) zondagavond in de zaal van het Motorsportgala in Studio 21 in Hilversum. De Hellendoorner was in de veronderstelling dat Motorclub Nijverdal Hellendoorn aanwezig was om clubhelden te supporten. Tot Olthof ineens zijn eigen naam hoorde bij de prijsuitreiking: „Ik dacht: Wat is dit allemaal?”

16 januari