Na bijna een halve eeuw tussen VW’s gaat Henk Rozemuller (70) uit Rijssen toch echt met pensioen: ‘Altijd geleefd tussen de Volkswagens’

Ongeval bij staalbe­drijf Raalte: slachtof­fer gewond naar ziekenhuis

Bij een ernstig ongeval op een bedrijventerrein in Raalte is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het bedrijfsongeval gebeurde gisteravond laat op het terrein van Van Merksteijn Staalcoating. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend, de Arbeidsinspectie doet onderzoek.

7 februari