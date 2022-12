Narcis (30) steekt man neer die hem onderdak verleent in Deventer appartement en wast bebloede handen in vijver

Duiken verboden in nieuw zwembad Almelo: bad wordt veel minder diep, anders wordt het te duur

ALMELO - Het nieuwe zwembad in Almelo gaat nóg meer geld kosten, namelijk 27 miljoen euro. Dat betekent een overschrijding van 6 miljoen. Om de kosten niet meer uit de hand te laten lopen, wordt gelijktijdig met ‘versoberingen’ een miljoen op het megaproject bezuinigd. Zo is duiken in het ‘diepe’ buitenbad straks taboe. Te gevaarlijk, want de bodem komt op 1,40 meter.

12 december