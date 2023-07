Nieuw azc in Holten: gemeente gaat toch met meer bezorgde inwoners in gesprek

met video Huiskamer­fes­ti­val zorgt voor reuring bij Deventer verzor­gings­huis: ‘Dit is veel leuker dan rummikub­ben’

In de schaduw van een enorme, stokoude boom luisteren bezoekers naar verhalenvertellers. Daarna slenteren sommigen richting terras om mee te deinen op de liedjes van een close harmony zanggroep. De rustieke omgeving van het Deventer verzorgingshuis Villa Molenenk is deze zondag even een ‘culturele hotspot’. De groene oase is een van de haltes op de route van Gluren bij de Buren.