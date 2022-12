Nieuw mini-apparaatje helpt inwoners Deventer met energie besparen: ‘Het is verbazingwekkend’

Abdullah uit Raalte halveert gasreke­ning dankzij speciale matten in huis: ‘Thermo­staat op 15 graden’

Abdullah Yolcu (63) is dit jaar niet geschrokken van zijn energierekening. Waar menig Nederlander met de handen in het haar zit, heeft hij daar weinig last van. Door een bijzondere ingreep in zijn huis kan de thermostaat flink omlaag. ,,Ik bespaar nu meer dan vijftig procent aan gas.’’

