Nieuw Rijssens zwembad De Koerbelt geopend met een lasershow

Aula van Reggesteyn in Nijverdal met de grond gelijk gemaakt: sloop voor nieuwe campus is begonnen

Het geluid van vallende brokstukken en een ronkende sloopmachine weerklinkt woensdagochtend aan de Noetselerbergweg in Nijverdal. De sloop van het schoolgebouw van het christelijke Reggesteyn is, na wat vertraging, eindelijk begonnen. En dat gaat snel, want van de voormalige aula is al niks meer over.