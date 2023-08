Oud-burgemeester Hofland is gastconservator van zomerexpositie in Kulturhus Holten

Scootmo­biel klaar? Hond klaar? Op naar het WK behendig­heid voor honden in Hellen­doorn

Tot 2016 rende ze volop met haar viervoeters mee over het parcours. Tonny Wierda (59) kroop nog net niet zelf door de hondentunnel tijdens behendigheidswedstrijden. Sinds een ziekte haar longinhoud tot 30 procent reduceerde, moet ze kalm aan doen. Of toch niet? Welnee, de Eibergse sjeest nu in haar scootmobiel achter bordercollie Darkh aan. En dat doet ze zo goed, dat ze volgende week aan de bak mag op het WK para-agility in Hellendoorn.