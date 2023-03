Overleden vrouw in Holten was niet slachtoffer verkeersongeluk

met poll Veelbespro­ken mountainbi­ke­r­ou­te over Sallandse Heuvelrug sluit opnieuw: ‘Dit moet opgelost worden’

Fervente mountainbikers hebben ook dit voorjaar en deze zomer pech. De veelbesproken mountainbikeroute over Sallandse Heuvelrug is vanaf april weer afgesloten. Natuurbescherming zit de sporters in de weg. ,,Verleggen heeft geen zin, want dan kom je in andere confrontaties terecht.’’