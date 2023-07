Na veelbespro­ken stalsloop van varkensba­ron gaat land­goed-droom van Henry (57) in vervulling in Raalte

Investeerder Henry Franken (57) uit Wesepe kan definitief aan de slag met zijn landgoedplannen in Raalte. Na de sloop van de beruchte varkensstallen in Mariënheem zag hij mogelijkheden om een landgoed te creëren met dertien woningen in de buurt van Kruispunt Raalte. Ondanks enkele bezwaren uit de omgeving en vraagtekens uit de raad is het plan nu goedgekeurd.