Regenbuien, maar soms ook zon in Rijssen-Holten vandaag

Raalte wil snel een ervaren waarnemend burgemees­ter: ‘Veel feesten in de zomer’

Inwoners van de gemeente Raalte krijgen al snel weer een waarnemend burgemeester. Dat is in ieder geval de wens. Na het vertrek van burgemeester Martijn Dadema moet er snel weer iemand aangesteld worden met ervaring op het gebied van openbare orde en veiligheid. Aanleiding daarvoor zijn de verschillende dorpsfeesten tijdens het zomerreces in de gemeente.