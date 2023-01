Rijssens bedrijf Akor wordt nog een stukje groter door overname: ‘Kans die we niet konden laten liggen’

Een overname is niet gebruikelijk voor Akor. „Wij groeien normaal autonoom, op eigen kracht. Voornamelijk door meer vragen van klanten”, aldus een woordvoerder van Akor. Overnames passen niet bij de strategie van het Rijssense bedrijf. Maar voor SQ-Bouw maakt Akor graag een uitzondering. „Dit is een kans die we niet konden laten liggen.”

Het bedrijf uit Epe is relatief klein met slechts zeven werknemers, Maar die komen in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt goed van pas. De afdeling vastgoedbeheer van Akor groeit hiermee naar veertig medewerkers.

Snellere hulp bij lekkage

Ook belangrijk voor de Rijssense onderneming: door de overname van SQ Bouw krijgt Akor in een klap een mooi centraal in Nederland gelegen extra bedrijfsvestiging. Dat komt goed uit, want het Rijssense bedrijf zelf heeft klanten van Zeeland in het diepe zuiden tot Friesland en Groningen in het hoge noorden. Nu moeten de werknemers nog vanuit Rijssen het hele land door. Straks kan dat ook vanuit Epe. De overname zorgt ervoor dat Akor sneller ter plaatse kan zijn. Hierdoor is er ook minder reistijd voor een deel van de werknemers, zo geeft de woordvoerder aan.

Het Rijssense bouwbedrijf begon vijf jaar geleden met het beheer en onderhoud van panden. Dat begon met honderd aanvragen per jaar. Het groeide in 2022 tot 5000 verzoeken. Een flinke stijging. „Eerst was het een geval van nazorg nadat we iets hadden gebouwd. Nu is het een aparte bedrijfstak van de Akor Groep. We merken dat er steeds meer vraag naar is.”

Dakpannen er af

De klanten zijn voornamelijk bedrijven. Maar ook woningcorporaties weten Akor Vastgoedbeheer te vinden. Het spoednummer is dan ook 24/7 te bereiken. „Als dakpannen van het dak vallen door een storm bijvoorbeeld. Of als er een klemmende elektrische deur is of als mensen zichzelf hebben buitengesloten. Mensen kunnen ons bellen en we rijden naar ze toe”, aldus de woordvoerder. De afsplitsing van het bouwbedrijf regelt niet alleen bouwwerkzaamheden en onderhoud. Ook conciërgetaken, waaronder lekkages en klein onderhoud behoren tot het takenpakket.