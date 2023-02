Scooterrijdster raakt gewond bij ongeval in Holten

Deventer moskee in shock na aardbe­vings­ramp: ‘Mensen proberen vliegtic­kets naar Turkije te kopen’

Turkse Nederlanders in Deventer zijn geschokt door de zware aardbevingen in Turkije. Contact krijgen met familie is soms onmogelijk. Bij de Centrummoskee proberen ze mensen zo goed mogelijk te helpen. En dat valt zwaar. ,,Je bent gewoon machteloos.’’

6 februari