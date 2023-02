Tiny’s Restaria in Rijssen vecht sluiting aan: exploitanten konden ‘er niets aan doen’ dat fraudeur hun pand kocht

De Markelose Rietveld­stoel: ‘Fans uit Haarlem vonden het echt kunst’

MARKELO - De Rietveldstoel in het centrum van Markelo is een begrip voor de lokale bevolking. Niet zo gek, hij staat er al 33 jaren. Maar is het een echte Rietveld? En waarom staat hij daar, in Markelo? Markeloër Albert Paalman (72) was een van de makers en vertelt het verhaal erachter, plus wat er verder nog uit voortkwam.

13:30