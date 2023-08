Twentse scout Dean (16) weer op Nederlandse bodem na hittegolf en naderende orkaan in Zuid-Korea: ‘Ik heb het overleefd’

Heracles-aanvoerder Justin Hoogma: ‘Tegen Ajax moeten we er gewoon staan’

Justin Hoogma miste vorig seizoen geen minuut in de competitie en het bekertoernooi, maar de aanvoerder moest vanaf het begin van de voorbereiding geblesseerd toekijken. Hij zag een selectie die nog lang niet op niveau is, maar de teamcaptain is vol vertrouwen. „In de competitie zullen we er moeten staan.”