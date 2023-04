Uitvaartcentrum in Rijssen binnen twee weken verkocht, vraag naar bedrijfsruimte is enorm: ‘Meer dan 20 geïnteresseerden’

Toch asperges eten met Pasen: Lubberink uit Ambt Delden heeft het witte goud weer in de koeling liggen

Voor veel mensen is het inmiddels een soort traditie geworden: asperges eten met Pasen. Lekker, met ham, witte saus en een eitje. Maar door het herfstige weer van maart was het wel even spannend of het witte goud op tijd gestoken kon worden. Het is teler Harry Lubberink uit Ambt Delden gelukt. Hij is de eerste in Twente.