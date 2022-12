Update: Hammink naar Juventa’12, Van der Wal vertrekt bij De Esch, Gielink door bij SV Losser

Remco Hammink is komend seizoen de hoofdtrainer van zaterdagderdeklasserJuventa’12. Hij is nu nog hoofdtrainer van zondagderdeklasser Luctor et Emergo.

John Gielink is ook volgend seizoen hoofdtrainer bij SV Losser. De coach uit Haaksbergen begon in de zomer op nul bij de fusieclub. Hij moest uit de selecties van Losser en AJC’96 een team smeden. Dat is hem gelukt: zijn ploeg is nog ongeslagen en staat met 31 punten uit 11 duels bovenaan in 4G. De nieuwe club moest in de vierde klasse van het zaterdagvoetbal beginnen: door de degradatie in het laatste seizoen van AJC’96 kon SV Losser niet in de derde klasse instromen.