Vanochtend kans op lichte regen in Rijssen-Holten

Holtense bakkenist Rietman komt er in Poolse GP niet aan te pas door botsingen en ander ongemak

Vorige week greep bakkenist Dion Rietman zijn eerste WK-medaille uit zijn carrière in de GP van Estland, maar een medaille zat er in de GP van Polen geen moment in. Het waren zondagmiddag in Gdansk twee manches vol botsingen en ander mechanisch ongemak voor Rietman/Keuben (14e).