Vanuit stal in Holten handelt deze twintiger in gewilde kruiken: ‘Ze komen vanuit China via Rotterdam naar onze boerderij’

ALMELO/VRIEZENVEEN/TUBBERGEN - Meerdere brandjes en enkele waarschuwingen rondom het carbidschieten: oudejaarsdag is ‘rustig verlopen’ in Almelo, Twenterand en Tubbergen. Wel raakten Tubbergenaren betrokken bij een vuurwerkongeval in Saasveld en hielden jongeren in Twenterand een bedenkelijke traditie in ere.

