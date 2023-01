Vechtpartij bij Lucky in Rijssen drie jaar na dato voor de rechter: vrijspraak voor Zwollenaar

Silent disco als stil protest over onzeker­heid Deventer Burgerwees­huis: ‘Blijven met acties komen’

De onzekere toekomst van het Burgerweeshuis bracht voor de tweede woensdagavond op rij veel bezoekers van het poppodium op de been bij het Deventer stadhuis. Daar sprak de politiek opnieuw over ‘het Burger’. Na de protestmars vorige week was er dit keer stille disco op het Grote Kerkhof. ,,We blijven zo lang als nodig is telkens komen.”

18 januari