Verstandelijk beperkte man (25) zwaait met kapmes en berooft supermarkt in Rijssen

Mats Deijl is zijn fraaie treffer alweer bijna vergeten na verlies GA Eagles: 'Zij maakten kansen wel af en wij niet'

Een fraaie goal van Mats Deijl leek Go Ahead Eagles zondagavond terug in de wedstrijd te helpen tegen hekkensluiter Cambuur. Het bleek een illusie: door persoonlijke fouten bood de ploeg van René Hake Cambuur de goals op een presenteerblaadje. Een 4-1 nederlaag was het pijnlijke gevolg.