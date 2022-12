Vuurkorven en ponyritjes bij kerstmarkt in Deventer

OV-sta­king treft maandag mogelijk ook Twente

In de Regio Noord zijn deze donderdag stakingen binnen het Openbaar Vervoer van start gegaan. Medewerkers van Arriva hebben het werk neergelegd in Friesland. Op vrijdag is Groningen aan de beurt en maandag wordt gestaakt in Overijssel. Dat betekent dat reizigers die van Almelo naar Hardenberg willen met de trein, op zoek moeten naar alternatieven.

15:43