Vuurwerkliefhebber kan zijn gang gaan in Deventer: nul aanvragen voor vuurwerkvrije straten

Poll Ve­ga-bitterbal en -burger straks de norm in Deventer stadhuis? Als het aan deze partijen ligt wel

Een vleesbitterbal bij de naborrel van de gemeenteraad of een biefstukje tijdens een maaltijd op het Deventer stadhuis? Als het aan - in ieder geval - drie partijen ligt, wordt dat niet meer de standaard in de gemeente. Als je producten van vlees, vis of zuivel wil, moet je dat voortaan aangeven, vinden ze.

20 december