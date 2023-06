Wel of niet locaties voor windturbines aanwijzen? Rijssen-Holten wacht tot het laatste moment

Nacompetitie Promotie is voor aanvoerder Mark Fennebeu­mer (38) van Orderbos de perfecte afsluiting

Door het spelen van een sprankelende finale is Orderbos zondag gepromoveerd naar de derde klasse. In Laren overklaste de ploeg uit Apeldoorn het Twentse Saasveldia. Eindstand: 5-1. Voor Orderbos-aanvoerder Mark Fennebeumer had de promotie van zijn team nog een extra lading: ,,De cirkel is voor mij rond.”