Wens van Oekraïense vluchtelingen in Holten komt uit

Het was een grote wens van de Oekraïense vluchtelingen in Holten. Een eigen moestuin op het terrein Toof waar ze verblijven. Op het terrein met 25 chalets aan de voet van de Holterberg wonen ongeveer 100 Oekraïners. Hiervan gaan de kinderen naar school en hebben de meeste ouders een baan in Holten of omgeving.