Wethouder Bert Tijhof over communicatie azc: ‘ik moet fouten erkennen’

Een azc in een vakantie­park midden in de natuur, mag dat eigenlijk wel?

Dat asielzoekerscentrum in vakantiepark De Lindenberg lijkt er echt te gaan komen, of Holten dat nu leuk vindt of niet. Al spelen er nog wel wat grote vragen rond de nieuwe opvang. Eentje springt eruit. Mag je een bungalowpark in de natuur gebruiken als azc?