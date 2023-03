Winkels in Rijssen blijven vaak in de familie: 'Ondernemers bereid om stapje extra te doen’

In veel middelgrote steden vind je een eenheidsworst aan winkels. Het zijn vaak dezelfde ketens, of je nu in Hengelo of Almelo loopt. Zo niet in Rijssen, waar niet de bekende grote merken, maar veel lokale namen op de gevels staan. De Rijssense Handelsvereniging Habi onderzocht voor het 75-jarige bestaan hoe Rijssen dé winkelstad van West-Twente werd.