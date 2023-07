Zwaarbewolkt in Rijssen-Holten vanochtend

Almeloër (77) overleden na zware crash op grote kruising in Almelo: wie reed er door rood licht?

Het was woensdagavond 7 juni een zware crash op de plek waar de Henriëtte Roland Holstlaan, de Broekerheide en de Kleine Bunder elkaar kruisen in Almelo. Twee auto’s botsten rond 10 uur op elkaar op dit drukke, met verkeerslichten maximaal beveiligde kruispunt in zuidelijk Almelo. Een van de vier gewonden, een 77-jarige Almeloër, is drie dagen na het ongeluk bezweken aan de verwondingen.