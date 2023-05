Aantal winkels in Rijswijk vorig jaar gestegen

Bijbeltek­sten? Monnik wilde liever ‘vrolijk drinken’ in klooster, blijkt uit 1200 jaar oud boek

Je verwacht het niet: een monnik die rond 800 een olijk versje schrijft over alcohol. Toch staat dat in het oudste boek van de Nationale Bibliotheek (KB). Nota bene een vroom boek vol interpretaties van bijbelteksten. In 1200 jaar tijd reisde het boek minimaal 800 kilometer, om te eindigen in de collectie van de bieb in Den Haag.