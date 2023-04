Bescheiden draaiorgelman gaat voortaan als ridder naar de Rijswijkse markt op zaterdag

Column Met grote voorpret kijk ik uit naar deze terugkeer in het centrum van de stad

Met grote voorpret kijk ik uit naar de terugkeer van de ‘blow-up art’ in het centrum van de stad. Vanaf 5 mei kunnen we weer genieten van de meest vreemde opgeblazen sculpturen die op en rond Haagse gebouwen en standbeelden worden gewikkeld. De eerste editie, vorig jaar, was een heerlijke verrassing. Al dachten sommigen anders over de opblaaskunst van kunstenaar Laressa Ambachtsheer.