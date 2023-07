Als twintiger maakte ik dat ik weg kwam uit Den Haag, mijn kinderen willen er juist blijven wonen

De Golden Earring in één adem noemen met de Scheveningse Pier is natuurlijk heiligschennis. Toen mijn oudere zus in 1969 Another 45 miles draaide, ging er een wereld voor me open. Ongeveer even lang hoor ik al dat ze die Pier moeten sluiten.